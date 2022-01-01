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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 06:49

  Hotab написав:
  adeges написав:Я вже десь рік практично повністю відмовився від розрахунків картами Райфу за кордоном (крім випадків коли кешбек ну дуже великий). 1% прихованої у курсі комісії цьому дуже допомагають. Тепер кормлю моно і пумб

За кордоном мабуть найрозумніше це платити картою євровою, якщо покупки в зоні євро або і просто в Європі. Це дає гнучкість курсу (поповнювати її коли євро просідає, як сьогодні) , да і курс конвертації карток чомусь завжди гірший ніж звичайний валютообмін в додатку. Ну і дійсно, все частіше це не Райф для цих цілей, коли ВЖЕ там. Квиток , букінг (що дає опцію туристичного страхування) - так, але далі в бік карту.


Різниця курсів - це унікальна фіча Райфу. У всіх інших - жодної різниці. Я і так задовго фактично щомісяця субсидіював Райф на 500+ грн, іноді майже 1000
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 08:44

  adeges написав:Я вже десь рік практично повністю відмовився від розрахунків картами Райфу за кордоном (крім випадків коли кешбек ну дуже великий). 1% прихованої у курсі комісії цьому дуже допомагають. Тепер кормлю моно і пумб

Ну, Моно з ПУМБом не набагато кращі в плані купівлі за кордоном. Альянс. наприклад, зараз краще виглядає. Рада світить все гарно, але поки не тестував
А так, дійсно, якщо там не разово, то є сенс думати про карту в євро, якщо в Європі. І ловити гарний курс обміну
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 09:56

Holden Добрий день!
Нам щиро прикро, що ця ситуація завдала Вам незручностей. На жаль, іноді технічні збої можуть траплятися, і ми розуміємо, наскільки це може бути неприємно. Дуже добре, що Ви одразу звернулися до банку для оформлення заявки на оскарження, і раді, що питання вдалося оперативно вирішити.
Щодо банкомату в ТК «Аркадія» - він дійсно працює відповідно до графіка самого торгового комплексу, оскільки розташований всередині. Дякуємо, що звернули на це увагу - ми обов’язково актуалізуємо інформацію про його режим роботи, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому.
Стосовно Реї: наш бот створений для того, щоб максимально швидко допомагати з простими питаннями без залучення оператора. Якщо ж запит виходить за межі його можливостей, дзвінок передається на оператора для подальшої допомоги.
Дякуємо Вам за зворотний зв’язок - він допомагає нам ставати кращими.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:05

  nickvp написав:
  adeges написав:Я вже десь рік практично повністю відмовився від розрахунків картами Райфу за кордоном (крім випадків коли кешбек ну дуже великий). 1% прихованої у курсі комісії цьому дуже допомагають. Тепер кормлю моно і пумб

Ну, Моно з ПУМБом не набагато кращі в плані купівлі за кордоном.


не набагато, лише на 1%
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 08:32

Банкомат списав кошти і не віддав готівку

@Reifhelp на жаль проблема з банкоматом не вирышена, зайшов в додаток, у мене на рахунку -20000грн.
Я вчора зранку зняв повернуті кошти в іншому банкомпті, але їх знову списали.
Holden
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 08:50

Рея

Reifhelp, ваша Рея цеякийсь позор в епоху штучного інтелекту. Я дзвоню, кажу, що з мене повторно списали кошти, Рея каже, вас цікавлять тарифи, вони на сайт,і завершує дзвінок. І так 2 рази без змін.
Holden
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:00

  Holden написав:@Reifhelp на жаль проблема з банкоматом не вирышена, зайшов в додаток, у мене на рахунку -20000грн.
Я вчора зранку зняв повернуті кошти в іншому банкомпті, але їх знову списали.

Добрий день! Перепрошуємо за таку ситуації та незручності, які вона спричинила. Щоб ми могли детально перевірити інформацію та якнайшвидше допомогти у вирішенні питання, просимо написати в чат MyRaif ("Навушники" - "Написати в чат"). Обов’язково допоможемо розібратися з ситуацією. Чекаємо на Ваше звернення!

Reifhelp, ваша Рея цеякийсь позор в епоху штучного інтелекту. Я дзвоню, кажу, що з мене повторно списали кошти, Рея каже, вас цікавлять тарифи, вони на сайт,і завершує дзвінок. І так 2 рази без змін.

Розуміємо, що бот не завжди може правильно інтерпретувати чи зрозуміти запити. Ми усвідомлюємо це і постійно працюємо над його покращенням. Усі випадки непорозумінь або помилок ми фіксуємо та передаємо нашим колегам для детального аналізу. Це допомагає нам знаходити слабкі місця та вдосконалювати систему, щоб надалі уникати подібних ситуацій. Ваші відгуки дуже цінні для нас - дякуємо за терпіння та розуміння.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:42

Reifhelp, незручгості це дуже мяко сказано, я і моя сімя не можемо користуватись коштами, причому обіцяють і на вихідні це не вирішиться.
Я писав і в чат, заходив на відділення, звонив в кол центр, ноль результату поки що, але, сподівпюсь питанням займаються.
Мені відмовляють надати номер скарги, або будь який номер.
Букаально це виглядає так, що в мене забрали мої 20 тис грн, і морозяться.
Не очикував такого від цього банку.
Holden
 
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