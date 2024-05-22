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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 тра, 2024 22:52
a77 написав:напомните, пожалуйста, в ощаде
1. идёт ли зачисление входящих сепов в неоперационное время (вечером, выходные) ?
2. если пополнение в их терминале в неопервремя, то проводка по счету идёт днём пополнения (в т.ч. выходным) или следующим рабочим ? и какая максимальная сумма пополнения допускается - на 5 тыс как в изипеях или можно больше кормить ?
спасибо
1. Доступны сразу, как и в любом банке, так как входящий СЭП.
2. Можно безлим пополнение, если вставить карту. Доступны, так же сразу.
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vadymbanker
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:17
KVV написав: 1finanсier написав:
Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
сьогодні під час актуалізації даних щодо надходжень на мої рахунки запитав про кредитку - чи продовжує банк політику видачі кредиток лише зарплатникам та пенсіонерам.
відповіли що можуть оформити і "зовнішнім клієнтам":
- до 15к без довідки про доходи
- до 50к з довідкою.(хоча спочатку прозвучало до 200к)
особисто не перевіряв бо вчора Дніпро відмовив в кредлімі(налив 0грн) та й довідку треба замовляти. почекаю місяць-два.
після завершення 3 міс. депо запитав за кредитку (не зарплатник, не пенсіонер)
погодили 15к.
+ 2500 якась розстрочка, яку одразу запропонували приєднати до кредліму.
питання - як її готувати?
1 пільговий період з якого по яке число?
2 гасити витрати травня-червня в кінці червня чи щось і в травні треба?
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KVV
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:26
KVV написав: KVV написав: 1finanсier написав:
Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
сьогодні під час актуалізації даних щодо надходжень на мої рахунки запитав про кредитку - чи продовжує банк політику видачі кредиток лише зарплатникам та пенсіонерам.
відповіли що можуть оформити і "зовнішнім клієнтам":
- до 15к без довідки про доходи
- до 50к з довідкою.(хоча спочатку прозвучало до 200к)
особисто не перевіряв бо вчора Дніпро відмовив в кредлімі(налив 0грн) та й довідку треба замовляти. почекаю місяць-два.
після завершення 3 міс. депо запитав за кредитку (не зарплатник, не пенсіонер)
погодили 15к.
+ 2500 якась розстрочка, яку одразу запропонували приєднати до кредліму.
питання - як її готувати?
1 пільговий період з якого по яке число?
2 гасити витрати травня-червня в кінці червня чи щось і в травні треба?
Правило погашення пільгового періоду легкий. Погашати треба через одну суботу(остання субота місяця після котрої є хочаб один робочий день), до другій суботи.
Приклад.
Сьогодні перша покупка.
Наступна субота білінгова 25.05(остання субота місяці після котрої є робочий день в поточному місяці даної суботи), повернути треба до 22.06, звертаю увагу 22.06 не остання субота місяця, але тільки після даної суботи є робочі дні.
Вигідно буде розраховуватися 26.06…
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:40
vadymbanker написав:
Правило погашення пільгового періоду легкий. Погашати треба через одну суботу(остання субота місяця після котрої є хочаб один робочий день), до другій суботи.
Приклад.
Сьогодні перша покупка.
Наступна субота білінгова 25.05(остання субота місяці після котрої є робочий день в поточному місяці даної суботи), повернути треба до 22.06, звертаю увагу 22.06 не остання субота місяця, але тільки після даної суботи є робочі дні.
Вигідно буде розраховуватися 26.06…
витрати після 26.05. потрібно погасити до 22.06. чи до 27.07.?
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KVV
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Додано: Сер 22 тра, 2024 20:14
KVV написав: vadymbanker написав:
Правило погашення пільгового періоду легкий. Погашати треба через одну суботу(остання субота місяця після котрої є хочаб один робочий день), до другій суботи.
Приклад.
Сьогодні перша покупка.
Наступна субота білінгова 25.05(остання субота місяці після котрої є робочий день в поточному місяці даної суботи), повернути треба до 22.06, звертаю увагу 22.06 не остання субота місяця, але тільки після даної суботи є робочі дні.
Вигідно буде розраховуватися 26.06…
витрати після 26.05. потрібно погасити до 22.06. чи до 27.07.?
До 27.07, бажано до 26.07 включно
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vadymbanker
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