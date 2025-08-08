За кожний чих (реально смішні суми) блокують доступ до картки й додатку "ми виявили незвичайну активність" бла бла "для вашої безпеки". піар-аси
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:46
За кожний чих (реально смішні суми) блокують доступ до картки й додатку "ми виявили незвичайну активність" бла бла "для вашої безпеки". піар-аси
Додано: Нед 03 сер, 2025 23:04
Ну в мене сотка на місяць спокійно курутиться, поки більше і не треба
Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:08
1. Як відкрити єПідтримку в Ощаді? Такої карти вже немає. Є фіз.карта "Моя картка", але Дія її не бачить. При виборі в Дії "Відкрити єПідтримку в іншому банку" перенаправляє на МЗ Ощада, карта в Дію не піддтягується. Спробував відкрити ще цифрову - заглючило. Чи варто добиватися її відкриття, чи Дія побачить? Бо олухи з підтримки банки нічого не знають, покоління нове, а совковість таж.
2. Як встановити кред. лім в банці, яка карта краще?
Прошу поради.
