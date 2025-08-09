|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:46
Amethyst написав: novichok написав:
По "Моя карта"...
банк заганяє в мінус за не активність?
Якщо зайдуть гроші, то спише відразу за всі місяці неактивності?
Нєє, не заганяє, не списує
За кожний чих (реально смішні суми) блокують доступ до картки й додатку "ми виявили незвичайну активність" бла бла "для вашої безпеки". піар-аси
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Нед 03 сер, 2025 23:11, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5951
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1890 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 03 сер, 2025 23:04
flysoulfly написав: Amethyst написав: novichok написав:
По "Моя карта"...
банк заганяє в мінус за не активність?
Якщо зайдуть гроші, то спише відразу за всі місяці неактивності?
Нєє, не заганяє, не списує
За кожний сих (реально смішні суми) блокують доступ до картки й додатку "ми виявили незвичайну активність" блабла "для вашої безпеки". піар-аси
Ну в мене сотка на місяць спокійно курутиться, поки більше і не треба
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6608
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 1312 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
1
1
10
Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:08
1. Як відкрити єПідтримку в Ощаді? Такої карти вже немає. Є фіз.карта "Моя картка", але Дія її не бачить. При виборі в Дії "Відкрити єПідтримку в іншому банку" перенаправляє на МЗ Ощада, карта в Дію не піддтягується. Спробував відкрити ще цифрову - заглючило. Чи варто добиватися її відкриття, чи Дія побачить? Бо олухи з підтримки банки нічого не знають, покоління нове, а совковість таж.
2. Як встановити кред. лім в банці, яка карта краще?
Прошу поради.
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1721
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 09 сер, 2025 08:54
Visky
новим клієнтам видають тільки кредитку Моя кредитка(тариф More).
зазвичай наливають 15к але якщо у вас великі обороти ставайте преміум клієнтом і персмен вам допоможе отримати кредлім від 100к.
Єпідтримку відкривав в застосунку проте зараз вона потроху рухається в Лету бо на заміну ніби має стати ДіяКартка. спробуйте через відділення.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 сер, 2025 15:25
нема вже єпідтримки багато де. чекайте на запуск Дія картки
-
24589
-
-
- Повідомлень: 239
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:21
KVV написав:Visky
новим клієнтам видають тільки кредитку Моя кредитка(тариф More).
зазвичай наливають 15к
А видають легко, чи куча прозвонів друзі/робота/родичі?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3626
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:34
24589 написав:
нема вже єпідтримки багато де. чекайте на запуск Дія картки
Дійсно, зіткнувся з подібним в одному банку, кажуть: "Ми вже не відкриваємо Є-підтримки" А з чим це пов'язано?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6407
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1066 раз.
- Подякували: 4871 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:38
Искатель написав: 24589 написав:
нема вже єпідтримки багато де. чекайте на запуск Дія картки
Дійсно, зіткнувся з подібним в одному банку, кажуть: "Ми вже не відкриваємо Є-підтримки" А з чим це пов'язано?
Новий уряд працює.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3626
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|