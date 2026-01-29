RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18046180471804818049
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Дюрабачі - ти бачив в очі цифри які я описав?
Хто з ВЛАДИ за останні 10 років чим конкретно тобі не дав заробити хоча б на рівні пункту 1?

1. Бачив. я поки потрапляю в першу категорію. Я в і в ліміти 1 групи ФОП би вліз, але ж змушують використовувати 3 групу...
2. Всі, банальним невиконанням власних законів, не кажучи вже про невиконання прередвиборчих обіцянок.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6324
З нами з: 29.07.22
Подякував: 961 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Нема дешевих кредитів... - так ви ж не хочете класти гроші під дешеві депозити

Я тримаю частину грошей в валютних ОВДП під маленькі % і я би був одним із перших прихильників переходу на Євро і депозитів/кредитів по 2-3%.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6324
З нами з: 29.07.22
Подякував: 961 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 16:11

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Дюрабачі - ти бачив в очі цифри які я описав?
Хто з ВЛАДИ за останні 10 років чим конкретно тобі не дав заробити хоча б на рівні пункту 1?
1. Бачив. я поки потрапляю в першу категорію. Я в і в ліміти 1 групи ФОП би вліз, але ж змушують використовувати 3 групу...
2. Всі, банальним невиконанням власних законів, не кажучи вже про невиконання прередвиборчих обіцянок.
1 Ти на 3 групі здаєш два звіти в квартал, і робиш ТРИ платежі в квартал в сторону податкової....(
раз в квартал
17000 -5% ПДФО
1800 грн-ЄСВ собі на пенсію для стажу
3 500 - 1% військовий)
Як на мене це не таке вже й важке навантаження для прибутку в 350 000 грн/квартал
Якого тобі полегшення ще треба?
2 Озвуч, якими передвиборними обіцянками хтось не дає(заважає) тобі особисто вести бізнес (крім обмеження виїзду під час війни)
Озвуч
ЩО тобі заважає ПРАЦЮВАТИ з доходом 1 444 049 грн(167 мінімальних зарплат)
Які конкретно дії ВЛАДИ...
Не конкуруючих з тобою бізнес організацій( банки/підприємства/фопи) а саме ВЛАДА
який тобі ще потрібен закон на ці суми?
Хто з контролюючих організацій хоч раз прийшов до тебе за хабарем?
Ніхто
Так що тобі заважає
Завищене его і рожеві поні?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 07 чер, 2026 16:15, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29130
З нами з: 15.01.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 3057 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 16:13

  ЛАД написав:
  vt313 написав:...........
А так, я не бачу причин для капітуляції.

Я тоже.
Но других вариантов не существует?
Только либо война, либо капитуляция?


Офіційна позиція росії, - денацифікація (знищення нації), демілітаризація (знищення армії) України. Вони готові вести переговори виключно на цю тему.
Більше нічого.

Що там робиться на неофіційному рівні я не знаю. От, зовсім, жодної інформації.
Але обміни полоненими є.
vt313
 
Повідомлень: 640
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якого тобі полегшення ще треба?

Як мінімум скасування вимоги мати первинну документацію (бо зараз влетіти в штраф на 150% - раз плюнути), можливість вносити все в РРО протягом звітного періоду, а не одразу, доступ до держ. тендерів без геморою і наявність нормальних грантів як в ЄС.
А ну ще або зняти ліміти на розрахунок у валюті готівкою, або на платежі за кордон зняти обмеження.

Ну і ще щоб податки за прибуток від цифрового активу рахувався у валюті активу, а не в гривнях.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6324
З нами з: 29.07.22
Подякував: 961 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 16:42

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Якого тобі полегшення ще треба?

Як мінімум скасування вимоги мати первинну документацію (бо зараз влетіти в штраф на 150% - раз плюнути), можливість вносити все в РРО протягом звітного періоду, а не одразу доступ до держ. тендерів без геморою і наявність нормальних грантів як в ЄС.
1 Яка така первинна документація на 3-тій групі?
Там єдина вимога-скільки грошей пройшло по рахунку і з тої суми 5% ПДФО+1% Військовий..
Про РРО - ти скільки маєш операцій в місяць? Три-пять-десять? і важко РРО привязати до рахунку+провести інкасацію раз в квартал готівки?
В мене Загальна система і 200-600 операцій по РРО в день , я можу щось виступати , тим більше що треба ще й ПДВ..
А ти про що?
2 А при чому тут комерційні гранти до Держави?
Якщо ти ЦІКАВИЙ іноземцям - то грант отримаєш
Не цікавий - ніяка Держава тобі не допоможе.
3 Яка фіг різниця в якій валюті що рахується якщо в тебе оборот менше 1,5 млн рік..
Ну втратиш ти 1000 грн в місяць і отримаєш не 75 000 а 74 000...
Ти точно нормальний?
Справки про те що зануда або ботанік -ще не отримував?

Хтось з реальних тутешніх бізнесменів вже РЖЕ з тих труднощей які створила влада аспіранту?

ПС
Зверніть увагу, людина не в стані зберегти три замовлення, десять оплат ... і при цьому може отримати до 350 000 в квартал ... і ще вважає що ВЛАДА погана.

ППС
видно що фаберже тиснуть на мозок....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29130
З нами з: 15.01.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 3057 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 18046180471804818049
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 21822
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 20399
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 314912
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1155)
07.06.2026 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron