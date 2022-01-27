Політика НБУ сприяла збереженню довіри до гривні та продовженню тенденції дедоларизації.
Дивися повний текст В НБУ зберегли довіру українців до гривні - доларизація впала.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:15
В НБУ зберегли довіру українців до гривні - доларизація...
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Дивися повний текст В НБУ зберегли довіру українців до гривні - доларизація впала.
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