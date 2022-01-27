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В НБУ зберегли довіру українців
до гривні - доларизація...

В НБУ зберегли довіру українців до гривні - доларизація...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:15

В НБУ зберегли довіру українців до гривні - доларизація...

Пропонуємо до обговорення:
Політика НБУ сприяла збереженню довіри до гривні та продовженню тенденції дедоларизації.

Дивися повний текст В НБУ зберегли довіру українців до гривні - доларизація впала.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:15

С такими то процентами по депозитам
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