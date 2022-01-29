Про це повідомляється у п'ятницю в релізі ЄБА за підсумками опитування.
Дивися повний текст Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення — опитування ЄБА.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 00:59
Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення — опитування ЄБА.
Додано: Пон 31 січ, 2022 11:21
Языком молоть-не мешки таскать.
Куда же подевались эти "оптимисты" из серой зоны и граничащих с Л/ДНРами районов? Почему они там сейчас ничего не развивают и не работают. Сильно вы заставите людей работать когда над головой "грады работают". На опрос ответили так, как хотелось услышать ЕБА, а то ещё пришьют упаднические настроения.
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