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З наступного року Lamborghini відмовиться від випуску...
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Додано: Суб 29 січ, 2022 11:45
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Lamborghini оголосила, що цей рік стане останнім, коли вона випускає автомобілі виключно з двигунами внутрішнього згоряння.
Дивися повний текст З наступного року Lamborghini відмовиться від випуску автомобілів виключно з ДВЗ
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Додано: Суб 29 січ, 2022 11:45
На трассе уже не попросишь пару литров бенза до заправки доехать.
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p_a_l
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