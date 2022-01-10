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З наступного року Lamborghini
відмовиться від випуску...

З наступного року Lamborghini відмовиться від випуску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:45

З наступного року Lamborghini відмовиться від випуску...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Lamborghini оголосила, що цей рік стане останнім, коли вона випускає автомобілі виключно з двигунами внутрішнього згоряння.

Дивися повний текст З наступного року Lamborghini відмовиться від випуску автомобілів виключно з ДВЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:45

На трассе уже не попросишь пару литров бенза до заправки доехать.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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