Польща залишається одним з найбільш популярних напрямків для трудової міграції українців.
Дивися повний текст Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 23:21
Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі.
Додано: Суб 29 січ, 2022 23:58
Забыл добавить, что нужно и зарплату предложить больше, чем в Польше.
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