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Розвиток трудомістких галузей
АПК дасть змогу повернути...

Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:21

Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути...

Пропонуємо до обговорення:
Польща залишається одним з найбільш популярних напрямків для трудової міграції українців.

Дивися повний текст Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:58

Забыл добавить, что нужно и зарплату предложить больше, чем в Польше.
Gastarbaiter
 
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