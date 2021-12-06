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Розвиток трудомістких галузей
АПК дасть змогу повернути...

Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:21

Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути...

Пропонуємо до обговорення:
Польща залишається одним з найбільш популярних напрямків для трудової міграції українців.

Дивися повний текст Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:58

Забыл добавить, что нужно и зарплату предложить больше, чем в Польше.
Gastarbaiter
 
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В то время, когда космические корабли когда то бороздили Большой театр.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:28

Re: Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути.

Кто-нибудь передайте этому клоуну, что заробітчани приносят в экономику страны 12 МЛРД долларов ежегодно! Это не сравнится ни с какими кредитами МВФ, например. Если все заробітчани вернуться обратно в Украину, то нашей экономике будет полный кирдык.
LutsMan
 
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