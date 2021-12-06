Польща залишається одним з найбільш популярних напрямків для трудової міграції українців.
Дивися повний текст Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 23:21
Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі.
Додано: Суб 29 січ, 2022 23:58
Забыл добавить, что нужно и зарплату предложить больше, чем в Польше.
Додано: Нед 30 січ, 2022 09:53
В то время, когда космические корабли когда то бороздили Большой театр.
Додано: Нед 30 січ, 2022 13:28
Re: Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути.
Кто-нибудь передайте этому клоуну, что заробітчани приносят в экономику страны 12 МЛРД долларов ежегодно! Это не сравнится ни с какими кредитами МВФ, например. Если все заробітчани вернуться обратно в Украину, то нашей экономике будет полный кирдык.
Додано: Нед 30 січ, 2022 17:19
Это все переводы в Украину. Половина из них ИТ отрасль.
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