Органи місцевої влади в Україні будуть зобов'язані оголосити та провести конкурс із призначення управителя у всіх багатоквартирних будинках.
Дивися повний текст На мешканців багатоповерхівок чекають нові правила: що потрібно встигнути до 1 березня.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 11:23
На мешканців багатоповерхівок чекають нові правила: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На мешканців багатоповерхівок чекають нові правила: що потрібно встигнути до 1 березня.
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