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На мешканців багатоповерхівок
чекають нові правила: що...

На мешканців багатоповерхівок чекають нові правила: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:23

На мешканців багатоповерхівок чекають нові правила: що...

Пропонуємо до обговорення:
Органи місцевої влади в Україні будуть зобов'язані оголосити та провести конкурс із призначення управителя у всіх багатоквартирних будинках.

Дивися повний текст На мешканців багатоповерхівок чекають нові правила: що потрібно встигнути до 1 березня.
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