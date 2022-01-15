RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Xiaomi 12 Pro виходить
на світовому ринку

Xiaomi 12 Pro виходить на світовому ринку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:20

Xiaomi 12 Pro виходить на світовому ринку

Пропонуємо до обговорення:
Xiaomi вже підтвердила, що компанія готується до запуску своєї останньої флагманської серії на світових ринках. Раніше Xiaomi 12 з'явився в базі даних популярного тестового додатка Geekbench, а тепер за ним була старша модель, Xiaomi 12 Pro.

Дивися повний текст Xiaomi 12 Pro виходить на світовому ринку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97283
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли біткойн повернеться до зростання: експерти ринку...
R2 » Нед 30 січ, 2022 09:54
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 09:54
p_a_l
Як зросли ціни на вторинному ринку нерухомості Києва за...
R2 » Сер 19 січ, 2022 13:33
1 144
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 13:33
Феодал
Обвал на російському ринку: страховка РФ від дефолту...
R2 » П'ят 14 січ, 2022 13:20
6 568
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 січ, 2022 10:24
antikkristall

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2957)
30.01.2022 18:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.