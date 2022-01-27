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Укравтодор назвав вартість
проїзду першою платною...

Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 09:25

Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною...

Пропонуємо до обговорення:
Проїзд першою концесійною дорогою в Україні коштуватиме приблизно 8 євроцентів (близько 2,6 грн) за кілометр.

Дивися повний текст Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною дорогою в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 09:25

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