RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укравтодор назвав вартість
проїзду першою платною...

Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 09:25

Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною...

Пропонуємо до обговорення:
Проїзд першою концесійною дорогою в Україні коштуватиме приблизно 8 євроцентів (близько 2,6 грн) за кілометр.

Дивися повний текст Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною дорогою в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97291
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 09:25

Чем вас не устраивает существующая?
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 341
З нами з: 14.11.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:02

>>Чем вас не устраивает существующая?
Все просто - по ней проезд бесплатный !
a_kibets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 14.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:19

ruslan42212 Бо північної об'їздної Львова нема в природі!
olegtsilmak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 31.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:21

Зараз північної об'їзної Львова нема в природі, а ті ділянки котрі є - переважно однополосні без роздільної смуги!
olegtsilmak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 31.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:52

Краковец-Ровно 280 км за 728 грн. Негуманно как-то. Разве что фуры принудительно перенаправить.
Nickoss1
 
Повідомлень: 248
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:21

Я надеюсь что они не по М6 Киев-Чоп часть дороги Ровно-Львов платной проведут и совершенно новый кусок будут строить?
o_volvachev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 24.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Укравтодор» визначився із 3 компаніями-учасницями...
R2 » Пон 31 січ, 2022 11:13
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 січ, 2022 11:13
pronin
Досвідчений криптотрейдер назвав найкращий час для...
R2 » Суб 29 січ, 2022 10:11
9 1224
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 02:57
phantom_systems
ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні 1, 2, 3
R2 » Чет 27 січ, 2022 16:10
20 1801
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 15:26
vt313

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.