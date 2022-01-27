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Україна отримала рекордний
туристичний збір: які області...

Україна отримала рекордний туристичний збір: які області...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 12:42

Україна отримала рекордний туристичний збір: які області...

Пропонуємо до обговорення:
Україна отримала рекорді 244 млн грн туристичного збору в 2021 році.

Дивися повний текст Україна отримала рекордний туристичний збір: які області в лідерах.
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