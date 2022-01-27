Україна отримала рекорді 244 млн грн туристичного збору в 2021 році.
Дивися повний текст Україна отримала рекордний туристичний збір: які області в лідерах.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 12:42
Україна отримала рекордний туристичний збір: які області...
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Дивися повний текст Україна отримала рекордний туристичний збір: які області в лідерах.
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