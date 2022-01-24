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Євросоюз готовий до припинення
постачання газу з Росії —...

Євросоюз готовий до припинення постачання газу з Росії —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 13:05

Євросоюз готовий до припинення постачання газу з Росії —...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Росія припинить постачання газу в Європу.

Дивися повний текст Євросоюз готовий до припинення постачання газу з Росії — Борель.
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 13:05

Евросоюз - готов, Немеччина - нет.
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