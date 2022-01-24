Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Росія припинить постачання газу в Європу.
Дивися повний текст Євросоюз готовий до припинення постачання газу з Росії — Борель.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 13:05
Євросоюз готовий до припинення постачання газу з Росії —...
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Дивися повний текст Євросоюз готовий до припинення постачання газу з Росії — Борель.
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