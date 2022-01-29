Про це свідчать дані на сайті МВФ.
Дивися повний текст Україна має виплатити МВФ близько $197 млн у лютому.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 13:09
Україна має виплатити МВФ близько $197 млн у лютому
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Дивися повний текст Україна має виплатити МВФ близько $197 млн у лютому.
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