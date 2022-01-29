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Україна має виплатити МВФ
близько $197 млн у лютому

Україна має виплатити МВФ близько $197 млн у лютому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 13:09

Україна має виплатити МВФ близько $197 млн у лютому

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на сайті МВФ.

Дивися повний текст Україна має виплатити МВФ близько $197 млн у лютому.
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 13:09

СПЗ - це крипта МВФ)
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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