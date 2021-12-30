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На які цілі підприємці беруть кредити під «5-7-9%»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 січ, 2022 23:06
Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня мікро-, малий і середній бізнес отримав 490 позик на 1,7 млрд грн у рамках держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%».
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