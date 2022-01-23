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Дефолт ДПЗКУ: 2,5 мільярда
китайського кредиту виплатили...

Дефолт ДПЗКУ: 2,5 мільярда китайського кредиту виплатили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 00:16

Дефолт ДПЗКУ: 2,5 мільярда китайського кредиту виплатили...

Пропонуємо до обговорення:
Про це відомо із відповіді Міністерства фінансів на запит Економічної правди.

Дивися повний текст Дефолт ДПЗКУ: 2,5 мільярда китайського кредиту виплатили з бюджету.
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