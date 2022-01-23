Про це відомо із відповіді Міністерства фінансів на запит Економічної правди.
Дивися повний текст Дефолт ДПЗКУ: 2,5 мільярда китайського кредиту виплатили з бюджету.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 00:16
Дефолт ДПЗКУ: 2,5 мільярда китайського кредиту виплатили...
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Дивися повний текст Дефолт ДПЗКУ: 2,5 мільярда китайського кредиту виплатили з бюджету.
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