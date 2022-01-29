Як повідомляє прес-служба ДП "НАЕК "Енергоатом", в неділю, 30 січня, було запущено в роботу четвертий енергоблок Рівненської АЕС.
Дивися повний текст В Україні вперше одночасно запущено всі енергоблоки на АЕС.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 08:46
В Україні вперше одночасно запущено всі енергоблоки на АЕС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вперше одночасно запущено всі енергоблоки на АЕС.
Додано: Вів 01 лют, 2022 08:47
А как же экология?
Это же зрада. Как же ветряки и панели?
Не крутят и не греют?
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