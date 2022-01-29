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В Україні вперше одночасно
запущено всі енергоблоки на АЕС

В Україні вперше одночасно запущено всі енергоблоки на АЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 08:46

В Україні вперше одночасно запущено всі енергоблоки на АЕС

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє прес-служба ДП "НАЕК "Енергоатом", в неділю, 30 січня, було запущено в роботу четвертий енергоблок Рівненської АЕС.

Дивися повний текст В Україні вперше одночасно запущено всі енергоблоки на АЕС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 08:47

А как же экология?
Это же зрада. Как же ветряки и панели?
Не крутят и не греют?
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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