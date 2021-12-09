Про це Президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи на відкритті сьомої сесії скликання Верховної Ради.
Дивися повний текст Фінансова система під контролем - Зеленський.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 лют, 2022 11:39
Фінансова система під контролем - Зеленський
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фінансова система під контролем - Зеленський.
Додано: Вів 01 лют, 2022 11:50
cohan
ага тогда и в феврале будет перевыполнение, а ЗЕ сможет заявить о новом прорывном экономическом курсе, а Украина станет европейским экономическим тигром. Ли Куан Ю просто курит в сторонке, куда ему до наших реформаторов.
и вообще надо брать пример с Эрдогана, там за 2021-й ого-го какое перевыполнение)
|