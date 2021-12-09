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Фінансова система під
контролем - Зеленський

Фінансова система під контролем - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 11:39

Фінансова система під контролем - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Про це Президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи на відкритті сьомої сесії скликання Верховної Ради.

Дивися повний текст Фінансова система під контролем - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 11:39

ну еще разок 29, ну пожалуйста
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 11:50

cohan

ага тогда и в феврале будет перевыполнение, а ЗЕ сможет заявить о новом прорывном экономическом курсе, а Украина станет европейским экономическим тигром. Ли Куан Ю просто курит в сторонке, куда ему до наших реформаторов.

и вообще надо брать пример с Эрдогана, там за 2021-й ого-го какое перевыполнение)
Серхио
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