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Українське промвиробництво
торік зросло

Українське промвиробництво торік зросло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 14:24

Українське промвиробництво торік зросло

Пропонуємо до обговорення:
Промислове виробництво в Україні зросло на 1,1% у 2021 році, проте з вересня майже щомісяця падало.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 14:24

А вот добыча угля и нефти в Украине возросла. Это про ЮАР скорее всего не может у нас такое случится.
велвел
 
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