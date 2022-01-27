Промислове виробництво в Україні зросло на 1,1% у 2021 році, проте з вересня майже щомісяця падало.
Дивися повний текст Українське промвиробництво торік зросло.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 14:24
Українське промвиробництво торік зросло
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Дивися повний текст Українське промвиробництво торік зросло.
Додано: Вів 01 лют, 2022 14:24
А вот добыча угля и нефти в Украине возросла. Это про ЮАР скорее всего не может у нас такое случится.
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