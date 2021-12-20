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СЕП цьогоріч переходить на
«безшовний» режим роботи...

СЕП цьогоріч переходить на «безшовний» режим роботи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 23:05

СЕП цьогоріч переходить на «безшовний» режим роботи...

Пропонуємо до обговорення:
Державна система електронних платежів (СЕП) цьогоріч переходить на «безшовний» режим роботи 24/7.

Дивися повний текст СЕП цьогоріч переходить на «безшовний» режим роботи 24/7. Що змінюється.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 23:05

Это что, СЭП будет "ходить" так же быстро, как и скажем пополнение мобильного?
Типа 5 минут - и платёж зачислен и проведён?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 23:49

Sanyok77 от одного участника СЭП к другому, да, т.е. хоть ночью сможете перекинуть из банка в банк также как и в привычное время
Серхио
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