Державна система електронних платежів (СЕП) цьогоріч переходить на «безшовний» режим роботи 24/7.
Дивися повний текст СЕП цьогоріч переходить на «безшовний» режим роботи 24/7. Що змінюється.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 23:05
СЕП цьогоріч переходить на «безшовний» режим роботи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СЕП цьогоріч переходить на «безшовний» режим роботи 24/7. Що змінюється.
Додано: Вів 01 лют, 2022 23:05
Это что, СЭП будет "ходить" так же быстро, как и скажем пополнение мобильного?
Типа 5 минут - и платёж зачислен и проведён?
Додано: Вів 01 лют, 2022 23:49
Sanyok77 от одного участника СЭП к другому, да, т.е. хоть ночью сможете перекинуть из банка в банк также как и в привычное время
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