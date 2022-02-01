Про це пише УНН із посиланням на DW.
Дивися повний текст «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи, зокрема через Україну.
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Додано: Сер 02 лют, 2022 13:34
«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи, зокрема через Україну.
Додано: Сер 02 лют, 2022 13:39
Почему прокачивая газ по этой трубе стоимостью 220 долл и отбирая именно из этой трубы газ по 220 долл предприятиям его навязывают по 51 000 грн (2 200 долл). Это не зрада? Кто именно получает дельту? А в ответ - тишина......
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:00
Re: «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...
еще бы.. они и не могут прекратить полностью поставки, т.к. добыча газа это непрерывный процесс, иначе придется консервировать скважины, а потом снова расконсервировать, а это бабки, бабки, бабки)
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:30
Чому тишина?
Конкретно газ "по 220" йде конкретно населенняю по 7900 грн.
А конкретно газ куплений "по 1000 дол" йде конкретно "предприятиям" по 51 000 грн.
*І з чого ви взяли що можна "просто так" брати газ з труби? Це ж не наш газ. Чи думаєте власники цього газу ідіоти, щоб продавати його Україні по 220 при спотових цінах близько 1000?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:59
andrijk777
У Вас смешались в кучу кони, люди....
1)То что Вы пишите населению по 7900-на это идёт наш газ (стоимостью 1000 грн). А куда уплыли эти 6800 грн? А в ответ тишина.....
2)Мы газ берём не из ЕС, а из российской трубы непосредственно! Ну НЕТ у нас физически трубы для реверса, это для Вас видимо большая новость. Путин давнго предлагал подписать контракт именно на этот газ по 175 дол, бацька берёт по 125 долл. Но у "агрессора" нельзя брать газ ( как это мы сегодня и делаем и из этой же трубы) по 175 долл а брать из этой же трубы то т же газ по 1200 дол можно? Это не хищения в особо крупных размерах? А не беспредел за этот газ по 220 долл лупить в украинских производителей по 2200?
3) А то что весь этот их праздник жизни Вы оплачиваете Вас не смущает? Молодец был Яценюк, схему хорошую придумал. Сидит себе под солнышком Флориды, сдаёт свою несметную недвижимость в аренду, купленную за эти схематозные доллары. и радуется жизни. Я рад , что Вам это нравится!
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:37
1) Що таке "наш газ"? У вас є телевізор? Він "наш" чи "не наш"?
2) Відкрию вам ВЕЛИКУ таємницю - у нас(України) є "фізичний реверс". Точніше - є фізичні поставки поставки газу з Польщі/Словаччини/Угорщини! Хоч і невеликі.
3) Споживачі в усьому світі платять за газ. - Я не бачу в цьому нічого дивного. Ті ж самі норвежці платять за газ величезні гроші, набагато більші ніж платять українці.
Додано: Пон 07 лют, 2022 23:11
andrijk777
1) Наш газ. Недра по Конституции принадлежат народу Украины, мне и Вам. И добываем его МЫ - госпреприятие Укргазвыдобування, я и Вы платим им за это зарплату. Дальше забирают НАШЕ и НАМ же втюхивают втридорога. Так Вам понятно?
2)Трубы фактически НЕТ! Если бы даже и была, поясните мне, неграмотной, как довести его до Харькова, Одессы, Запорожья и тд? По верхней части трубы мы качаем газ в Европу, а по нижней - в наши города? Я так понят что мы вторую реверсную трубу проложили? Это всё сказки для необразованных людей.
3) Зачем Вам как в мире? В мире не все страны добывают СВОЙ газ. В Европе ВСЕ поставщики имеют ПРЯМЫЕ контракты на трубный газ. Германия сегодня платит России - агрессору 220 долл и не пищит. Путин и нам предлагал договор по 175 долл. Украина - единственная страна в Европе, не имеющего контрактов на трубный газ!!!! Почему не подписали договор? Да потому, что не будет схемы для развода пересичных.
4)И ещё.... Цена 1200 долл на газ в Европе- это цена спотовая (для торговли на бирже) это цена сегодня деньги, завтра немедленная поставка. Это типа скорой помощи. По этой цене в Европе продаётся 10% всего газа. А у нас по этой цене втюхивают всем. Пипл схавает! И Вам тоже это нравится, я рад за Вас.
PS
Кстати, а почему мы 40% бензина покупаем напрямую в России-агрессоре и 40% у диктатора Лукашенко? Только делаем это втихаря и не афишируем? А почему нет шумихи вокруг прямого нефтепровода Россия - ЕС ? Наверняка для Вас это тоже открытие?
Додано: Пон 07 лют, 2022 23:46
Re: «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...
Кому "вам" и на каких условиях? Что взамен? Крым, Донбасс, трубу в подарок?
Если Харьков забрал рашистский газ на востоке, а в Полтавской области взамен влили украинский, это для вас посильная информация, или это
сложно??
ещё до войны Украине его предлагали дороже всех в Европе. Только за выбор европейского вектора и отказ от союзных отношений.
Такой цены на границе никто не платил ещё. Даже половины. О чем вы фантазируете в истерический форме??
Сколько там вас?
Додано: Пон 07 лют, 2022 23:54
Hotab О, уже вас двое, кому так этот бандитизм нравится! Я так рада за Вас.
Прав таки был Яценюк....
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