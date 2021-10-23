Я вважаю, що це лише ширма для прикриття того, що насправді відбувається.
Дивися повний текст Біля жодного пункту обміну валют ви не побачите черги - Новак про причини девальвації.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 08:45
Біля жодного пункту обміну валют ви не побачите черги -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біля жодного пункту обміну валют ви не побачите черги - Новак про причини девальвації.
Додано: Чет 03 лют, 2022 08:45
Только не забываем у кого есть деньги и смарт в руках по обменникам не ходит
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