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Індекс Біг-Маку: долар в
Україні повинен коштувати 12...

Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:37

Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12...

Пропонуємо до обговорення:
Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Маку.

Дивися повний текст Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12 гривень.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:37

когда начинаются такие разговоры, то походу нужно вливаться в бакс...
gento44
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:58

Курс визначається попитом в пропозицією, а не ціною на огірочки.
Ідіотський індекс
apyvovar
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:09

Это не доллар должен стоить 12грн у нас а Биг-Мак в районе 30грн))
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:34

  livs375 написав:Это не доллар должен стоить 12грн у нас а Биг-Мак в районе 30грн))

Якщо бігмак буде коштувати 30 грн, то з усіх прасок будуть волати що долар повинен дорівнювати 6 грн.

Із задоволенням куплю долар по 12 або по 6 грн в кожного хто патякає про індекс бігмаку. В необмеженій кількості.
akido
 
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