У грудні 2021 року Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) знизився на 0,7% р/р. Усього за рік ІВБГ зріс на 3,8% (у 2020 році впав на 4,4%).
Дивися повний текст Відновлення економіки України уповільнилося: НБУ назвав причини.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 14:22
Відновлення економіки України уповільнилося: НБУ назвав...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відновлення економіки України уповільнилося: НБУ назвав причини.
Додано: Чет 03 лют, 2022 14:22
звичайно уповільнюється - в іньшому випадку потрібно буде сплачувати штрафні санкції
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