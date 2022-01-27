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Відновлення економіки України
уповільнилося: НБУ назвав...

Відновлення економіки України уповільнилося: НБУ назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 14:22

Відновлення економіки України уповільнилося: НБУ назвав...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2021 року Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) знизився на 0,7% р/р. Усього за рік ІВБГ зріс на 3,8% (у 2020 році впав на 4,4%).

Дивися повний текст Відновлення економіки України уповільнилося: НБУ назвав причини.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 14:22

звичайно уповільнюється - в іньшому випадку потрібно буде сплачувати штрафні санкції
summagisdives
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