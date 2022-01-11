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Нова пошта оновила
деякі тарифи

Нова пошта оновила деякі тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 15:21

Нова пошта оновила деякі тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта знизила тариф тим, хто відправляє декілька посилок в одній накладній.

Дивися повний текст Нова пошта оновила деякі тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 15:23

Добавлю.
За последнюю неделю половина клиентов НП ушла на Укр или Джастин.
Так держать, жлобики. Уже и сами не знают где нагреться.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 15:32

Перегнули палку маркетолухи, бывает :)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:48

Пора змінювати назву не "нова пошта" а "золота пошта" :)
hnytka
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