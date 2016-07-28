как правильно заполнить декларацию указать доходы от ОВГЗ
ведь они не облагаются налогом
а в электронной декларации, если ее заполнять, любая инвест прибыль облагается
кто имел опыт?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 лют, 2022 16:13
Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ
как правильно заполнить декларацию указать доходы от ОВГЗ
ведь они не облагаются налогом
а в электронной декларации, если ее заполнять, любая инвест прибыль облагается
кто имел опыт?
Додано: Чет 03 лют, 2022 16:20
что именно у вас не получается?
там есть графы про прибыль, графы по подаковые обязательства
какой пункт и какая версии декларации вызывают непонимание?
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