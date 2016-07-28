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Как заполнить декларацию
по доходам от ОВГЗ

Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 16:13

Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ

как правильно заполнить декларацию указать доходы от ОВГЗ
ведь они не облагаются налогом
а в электронной декларации, если ее заполнять, любая инвест прибыль облагается

кто имел опыт?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 16:20

  Олежан написав:как правильно заполнить декларацию указать доходы от ОВГЗ
ведь они не облагаются налогом
а в электронной декларации, если ее заполнять, любая инвест прибыль облагается

кто имел опыт?


что именно у вас не получается?
там есть графы про прибыль, графы по подаковые обязательства

какой пункт и какая версии декларации вызывают непонимание?
cohan
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