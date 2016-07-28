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Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 лют, 2022 16:13
как правильно заполнить декларацию указать доходы от ОВГЗ
ведь они не облагаются налогом
а в электронной декларации, если ее заполнять, любая инвест прибыль облагается
кто имел опыт?
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Олежан
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Додано: Чет 03 лют, 2022 16:20
Олежан написав:
как правильно заполнить декларацию указать доходы от ОВГЗ
ведь они не облагаются налогом
а в электронной декларации, если ее заполнять, любая инвест прибыль облагается
кто имел опыт?
что именно у вас не получается?
там есть графы про прибыль, графы по подаковые обязательства
какой пункт и какая версии декларации вызывают непонимание?
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cohan
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Додано: Чет 03 лют, 2022 16:27
cohan написав: Олежан написав:
как правильно заполнить декларацию указать доходы от ОВГЗ
ведь они не облагаются налогом
а в электронной декларации, если ее заполнять, любая инвест прибыль облагается
кто имел опыт?
что именно у вас не получается?
там есть графы про прибыль, графы по подаковые обязательства
какой пункт и какая версии декларации вызывают непонимание?
Спасибо за ответ.
1й вопрос: куда и как отображать купонный доход по ОВГЗ?
2й вопрос: купил я ОВГЗ и продал ОВГЗ с прибылью. Заполняю Ф1. вношу эти цифры(раздел 1 - инвест прибыль), оно сразу мне высчитывает раздел 2 - мои налоговые обязательства 18% +1.5%.
но по ОВГЗ же их нет.
если удалить - выдает ошибку.
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Олежан
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Додано: Чет 03 лют, 2022 17:50
Олежан написав: cohan написав: Олежан написав:
как правильно заполнить декларацию указать доходы от ОВГЗ
ведь они не облагаются налогом
а в электронной декларации, если ее заполнять, любая инвест прибыль облагается
кто имел опыт?
что именно у вас не получается?
там есть графы про прибыль, графы по подаковые обязательства
какой пункт и какая версии декларации вызывают непонимание?
Спасибо за ответ.
1й вопрос: куда и как отображать купонный доход по ОВГЗ?
2й вопрос: купил я ОВГЗ и продал ОВГЗ с прибылью. Заполняю Ф1. вношу эти цифры(раздел 1 - инвест прибыль), оно сразу мне высчитывает раздел 2 - мои налоговые обязательства 18% +1.5%.
но по ОВГЗ же их нет.
если удалить - выдает ошибку.
форма Ф1 относится к 10.5 разделу,
а ОВДП - к 11 му, там формы нет )
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cohan
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:17
Подскажите при заполнении в декларации указываются только купоны
Или и сами облигации?
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anis
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Додано: Чет 10 лют, 2022 18:14
anis написав:
Подскажите при заполнении в декларации указываются только купоны
Или и сами облигации?
доход: разницу между купил и получил
есть же статьи закон/постанов что ни купонный доход ни инвестиционная прибыль не облагаются
но обязательно на все отправленное иметь подтверждающие документы, до той самой копейки, никакой отсебятины
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cohan
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Додано: Чет 10 лют, 2022 18:33
cohan написав: anis написав:
Подскажите при заполнении в декларации указываются только купоны
Или и сами облигации?
доход: разницу между купил и получил
есть же статьи закон/постанов что ни купонный доход ни инвестиционная прибыль не облагаются
но обязательно на все отправленное иметь подтверждающие документы, до той самой копейки, никакой отсебятины
А если облигации купил дороже чем продал?
Скажем купил по 1050 за шт продажа по 1000
Как их декларировать?
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anis
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Додано: Чет 10 лют, 2022 18:42
anis написав: cohan написав: anis написав:
Подскажите при заполнении в декларации указываются только купоны
Или и сами облигации?
доход: разницу между купил и получил
есть же статьи закон/постанов что ни купонный доход ни инвестиционная прибыль не облагаются
но обязательно на все отправленное иметь подтверждающие документы, до той самой копейки, никакой отсебятины
А если облигации купил дороже чем продал?
Скажем купил по 1050 за шт продажа по 1000
Как их декларировать?
нет никаких их
есть ваше заявление о доходе:
Вы:
я заработал 125 грн: 60 грн +60 грн я получил за счет выплаты купонного дохода, вот транзакции,
и 5 грн я получил от разницы между ценой покупки (995 грн) и ценой итогового погашения% вот бумага о покупке, вот зачисление на мой счет, вот списание и приход денег за бумаги
Инспектор:
все, дарагой, нэма пытань, ай маладэц, гэнацвалэ!
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cohan
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Додано: Чет 10 лют, 2022 18:53
Как заявить когда купил за 1050, а продал за 1000
Купон с бумаги 100
Доход декларируется как 50 (100 купон -50бумага)
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anis
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