Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ

cohan написав:нет никаких их
есть ваше заявление о доходе:
Вы:
я заработал 125 грн: 60 грн +60 грн я получил за счет выплаты купонного дохода, вот транзакции,
и 5 грн я получил от разницы между ценой покупки (995 грн) и ценой итогового погашения% вот бумага о покупке, вот зачисление на мой счет, вот списание и приход денег за бумаги
Инспектор:
все, дарагой, нэма пытань, ай маладэц, гэнацвалэ!
Не нужно никаких бумаг. У налоговой и так есть информация о всех ваших официальных доходах за прошлый год. В том числе и о доходах от ОВГЗ, если брокер подавал эту информацию (а он обязан по закону). Эту информацию можно получить в своем электронном кабинете налогоплательщика на сайте ДФС, для чего нужно сформировать запит про суми виплачених доходів. Потом цифры из полученного электронного документа переносите в декларацию, и все.