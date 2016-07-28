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Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 кві, 2022 12:00
cohan написав:
нет никаких их
есть ваше заявление о доходе:
Вы:
я заработал 125 грн: 60 грн +60 грн я получил за счет выплаты купонного дохода, вот транзакции,
и 5 грн я получил от разницы между ценой покупки (995 грн) и ценой итогового погашения% вот бумага о покупке, вот зачисление на мой счет, вот списание и приход денег за бумаги
Инспектор:
все, дарагой, нэма пытань, ай маладэц, гэнацвалэ!
Не нужно никаких бумаг. У налоговой и так есть информация о всех ваших официальных доходах за прошлый год. В том числе и о доходах от ОВГЗ, если брокер подавал эту информацию (а он обязан по закону). Эту информацию можно получить в своем электронном кабинете налогоплательщика на сайте ДФС, для чего нужно сформировать запит про суми виплачених доходів. Потом цифры из полученного электронного документа переносите в декларацию, и все.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 12:17
Олежан написав:
Спасибо за ответ.
1й вопрос: куда и как отображать купонный доход по ОВГЗ?
2й вопрос: купил я ОВГЗ и продал ОВГЗ с прибылью. Заполняю Ф1. вношу эти цифры(раздел 1 - инвест прибыль), оно сразу мне высчитывает раздел 2 - мои налоговые обязательства 18% +1.5%.
но по ОВГЗ же их нет.
если удалить - выдает ошибку.
Ф1 заполнять не нужно - у вас в данном случае нет податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Все доходы от ОВГЗ - это раздел 11.3.
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ОлегВМ
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