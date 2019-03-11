RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Как заполнить декларацию
по доходам от ОВГЗ

Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 12:00

  cohan написав:нет никаких их
есть ваше заявление о доходе:

Вы:

я заработал 125 грн: 60 грн +60 грн я получил за счет выплаты купонного дохода, вот транзакции,
и 5 грн я получил от разницы между ценой покупки (995 грн) и ценой итогового погашения% вот бумага о покупке, вот зачисление на мой счет, вот списание и приход денег за бумаги

Инспектор:
все, дарагой, нэма пытань, ай маладэц, гэнацвалэ!


Не нужно никаких бумаг. У налоговой и так есть информация о всех ваших официальных доходах за прошлый год. В том числе и о доходах от ОВГЗ, если брокер подавал эту информацию (а он обязан по закону). Эту информацию можно получить в своем электронном кабинете налогоплательщика на сайте ДФС, для чего нужно сформировать запит про суми виплачених доходів. Потом цифры из полученного электронного документа переносите в декларацию, и все.
ОлегВМ
 
Повідомлень: 84
З нами з: 28.10.16
Подякував: 43 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 12:17

  Олежан написав:Спасибо за ответ.
1й вопрос: куда и как отображать купонный доход по ОВГЗ?
2й вопрос: купил я ОВГЗ и продал ОВГЗ с прибылью. Заполняю Ф1. вношу эти цифры(раздел 1 - инвест прибыль), оно сразу мне высчитывает раздел 2 - мои налоговые обязательства 18% +1.5%.
но по ОВГЗ же их нет.
если удалить - выдает ошибку.


Ф1 заполнять не нужно - у вас в данном случае нет податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Все доходы от ОВГЗ - это раздел 11.3.
ОлегВМ
 
Повідомлень: 84
З нами з: 28.10.16
Подякував: 43 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:23

Re: Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ

Купил ОЗДП по курсу 30, а купонный доход(или тело) получил по курсу 36. Условно. Надо ли платить налог с курсовой разницы?
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 22.07.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:59

spiridonwot
Стаття 165 ПКУ. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, з урахуванням курсових різниць.
ОлегВМ
 
Повідомлень: 84
З нами з: 28.10.16
Подякував: 43 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 32898
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 16604
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4134)
10.08.2022 19:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.