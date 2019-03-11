|
|
|
Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 кві, 2022 12:00
cohan написав:
нет никаких их
есть ваше заявление о доходе:
Вы:
я заработал 125 грн: 60 грн +60 грн я получил за счет выплаты купонного дохода, вот транзакции,
и 5 грн я получил от разницы между ценой покупки (995 грн) и ценой итогового погашения% вот бумага о покупке, вот зачисление на мой счет, вот списание и приход денег за бумаги
Инспектор:
все, дарагой, нэма пытань, ай маладэц, гэнацвалэ!
Не нужно никаких бумаг. У налоговой и так есть информация о всех ваших официальных доходах за прошлый год. В том числе и о доходах от ОВГЗ, если брокер подавал эту информацию (а он обязан по закону). Эту информацию можно получить в своем электронном кабинете налогоплательщика на сайте ДФС, для чего нужно сформировать запит про суми виплачених доходів. Потом цифры из полученного электронного документа переносите в декларацию, и все.
-
ОлегВМ
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 28.10.16
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 кві, 2022 12:17
Олежан написав:
Спасибо за ответ.
1й вопрос: куда и как отображать купонный доход по ОВГЗ?
2й вопрос: купил я ОВГЗ и продал ОВГЗ с прибылью. Заполняю Ф1. вношу эти цифры(раздел 1 - инвест прибыль), оно сразу мне высчитывает раздел 2 - мои налоговые обязательства 18% +1.5%.
но по ОВГЗ же их нет.
если удалить - выдает ошибку.
Ф1 заполнять не нужно - у вас в данном случае нет податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Все доходы от ОВГЗ - это раздел 11.3.
-
ОлегВМ
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 28.10.16
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 17:23
Купил ОЗДП по курсу 30, а купонный доход(или тело) получил по курсу 36. Условно. Надо ли платить налог с курсовой разницы?
-
spiridonwot
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 22.07.21
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 17:59
spiridonwot
Стаття 165 ПКУ. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, з урахуванням курсових різниць.
-
ОлегВМ
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 28.10.16
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 вер, 2022 13:42
Знайшов роз'яснення одного з банків щодо того, що декларацію взагалі не потрібно подавати якщо придбав овдп. Тому що згідно п.179.2 Податкового кодексу України доходи від овдп не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
То наразі декларацію потрібно подавати чи не потрібно?
-
wasilla
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 09.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 вер, 2022 14:10
wasilla написав:
Знайшов роз'яснення одного з банків щодо того, що декларацію взагалі не потрібно подавати якщо придбав овдп. Тому що згідно п.179.2 Податкового кодексу України доходи від овдп не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
То наразі декларацію потрібно подавати чи не потрібно?
по закону нужно, а так - можете попробовать пропетлять, на этом самом п.179.2
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4586
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|53
|33276
|
|
|1
|16627
|
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
|