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Як змінилось матеріальне становище
українців за останній...

Як змінилось матеріальне становище українців за останній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:02

Як змінилось матеріальне становище українців за останній...

Пропонуємо до обговорення:
Свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 28 до 31 січня 2022 року.

Дивися повний текст Як змінилось матеріальне становище українців за останній рік - опитування.
R2
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Ну ясное дело, виновата Россия, олигархи и как там они писали, тенденции на мировых рынках, ну или что то вроде этого ;) А в остальном прекрасная маркиза все хорошо, все хорошо :)
"Где это видано чтобы слуги народа жили лучше своих господ" да у нас Вова, у нас, и ты к этому тоже приложил и руку и ногу.
Igorten
 
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