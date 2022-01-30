Свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 28 до 31 січня 2022 року.
Дивися повний текст Як змінилось матеріальне становище українців за останній рік - опитування.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 20:02
Як змінилось матеріальне становище українців за останній...
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Дивися повний текст Як змінилось матеріальне становище українців за останній рік - опитування.
Додано: Чет 03 лют, 2022 20:02
Ну ясное дело, виновата Россия, олигархи и как там они писали, тенденции на мировых рынках, ну или что то вроде этого А в остальном прекрасная маркиза все хорошо, все хорошо
"Где это видано чтобы слуги народа жили лучше своих господ" да у нас Вова, у нас, и ты к этому тоже приложил и руку и ногу.
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