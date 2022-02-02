RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо вартість ракетної
програми в Україні

Названо вартість ракетної програми в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:35

Названо вартість ракетної програми в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні триває системна робота з розвитку власних потужностей у розвитку протиповітряної та протиракетної оборони.

Дивися повний текст Названо вартість ракетної програми в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97349
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:35

в Украине стоимость в годах...стоимость восемь лет одна ракета Нептун в выставочном экземпляре...вопрос, сколько надо лет для ракетной программы Украины, если путлер нападет через двадцать дней...
2germ2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 05.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: CYBOPOB2 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12... 1, 2
R2 » Чет 03 лют, 2022 12:37
14 720
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 21:25
vitaliian
В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення
R2 » Сер 02 лют, 2022 20:45
4 472
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 18:02
CYBOPOB2
Чи чекають на PayPal в Україні: у НБУ розставили всі...
R2 » Сер 02 лют, 2022 18:43
3 269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 14:50
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1245)
03.02.2022 21:42
Рынок ОВГЗ (2652)
03.02.2022 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.