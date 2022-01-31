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Маск розповів, у яку суму
обійдеться відправка людей на Марс

Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:07

Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск в інтерв'ю розповів, що відправка ракети з екіпажем на Марс зараз коштуватиме понад трильйон доларів.

Дивися повний текст Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:07

сам пророк полететь не хочет?
2germ2
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