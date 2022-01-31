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Маск розповів, у яку суму
обійдеться відправка людей на Марс

Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:07

Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск в інтерв'ю розповів, що відправка ракети з екіпажем на Марс зараз коштуватиме понад трильйон доларів.

Дивися повний текст Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:07

сам пророк полететь не хочет?
2germ2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:07

А в какую сумму обойдётся отправка людей в Сахару? В Антарктиду? Да хотя бы просто на Аляску?
Если Луна ещё имеет какой-то практический интерес, то вот Марс точно бесполезнее помойки.
finuser336
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:56

Роботи на Старбейс йдуть шаленими темпами, а впроваджувані командою Маска практичні рішення просто вражають і неможливі для державних структур на кшталт НАСА https://www.youtube.com/c/NASASpaceflig ... shelf_id=0
Майже повна відкритість реалізації проекту і відсутність понтів - все робиться максимально просто і практично у прямому ефірі. Вони не тільки готують перший випробувальний орбітальний політ прототипу Старшіп з Суперхеві у найближчі тижні, але одразу планують їх масове комерційне застосування.
Ріспект Ілону і побажання повного втілення його планів!
new-user
 
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