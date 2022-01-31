Ілон Маск в інтерв'ю розповів, що відправка ракети з екіпажем на Марс зараз коштуватиме понад трильйон доларів.
Дивися повний текст Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 00:07
Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс.
Додано: Суб 05 лют, 2022 10:07
А в какую сумму обойдётся отправка людей в Сахару? В Антарктиду? Да хотя бы просто на Аляску?
Если Луна ещё имеет какой-то практический интерес, то вот Марс точно бесполезнее помойки.
Додано: Суб 05 лют, 2022 12:56
Роботи на Старбейс йдуть шаленими темпами, а впроваджувані командою Маска практичні рішення просто вражають і неможливі для державних структур на кшталт НАСА
Майже повна відкритість реалізації проекту і відсутність понтів - все робиться максимально просто і практично у прямому ефірі. Вони не тільки готують перший випробувальний орбітальний політ прототипу Старшіп з Суперхеві у найближчі тижні, але одразу планують їх масове комерційне застосування.
Ріспект Ілону і побажання повного втілення його планів!
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:02
Re: Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на
Маю зробити декілька зауважень:
1) працюють Маскові інженери таки за гроші з НАСА (а не Маском зароблені).
2) поміркуйте - чому НАСА перекладає цю роботу на сторонні фірми (на жаль там теж не все так прозоро, як дехто вважає, приклад -
3) а про те як у штатах поводяться з розробниками:
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