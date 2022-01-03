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Підприємство закрилося, а
трудової книжки не стало:...

Підприємство закрилося, а трудової книжки не стало:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:58

Підприємство закрилося, а трудової книжки не стало:...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався, як пенсіонеру довести стаж, якщо підприємство, на якому він працював, давно закрилося і не має правонаступників, а трудової книжки не стало.

Дивися повний текст Підприємство закрилося, а трудової книжки не стало: способи довести стаж для пенсії.
R2
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