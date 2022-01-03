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Підприємство закрилося, а трудової книжки не стало:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 лют, 2022 11:58
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався, як пенсіонеру довести стаж, якщо підприємство, на якому він працював, давно закрилося і не має правонаступників, а трудової книжки не стало.
Дивися повний текст Підприємство закрилося, а трудової книжки не стало: способи довести стаж для пенсії
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R2
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Додано: Суб 05 лют, 2022 11:59
Хорошо что хоть показания свидетелей ещё не запретили, я обращалась в архивы - там почти ничего нет. Говорят с развалом СССР никаких документов не сохранилось. Это хождение по мукам.
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Svetas
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Додано: Суб 05 лют, 2022 18:30
Вітаю. Підкажіть будь ласка. У моєї дружини в трудові книжці на титульній сторінці відсутня печатка. В центрі зайнятості сказали ,що така книжка не дійсна. Порадили шукати те підприємство, але це був 2010 р. - його вже немає. Що робити в такому випадку, куди звертатися? Якщо в архів, то який?
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brickiy506
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Додано: Нед 06 лют, 2022 12:40
brickiy506 Думаю лучше всего обратиться к юристу. И готовиться к суду с Пенсионным Фондом. Я думаю внутри трудовой есть печати. И это может быть существенным доказательством для суда.
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Im_A
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