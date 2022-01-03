RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підприємство закрилося, а
трудової книжки не стало:...

Підприємство закрилося, а трудової книжки не стало:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:58

Підприємство закрилося, а трудової книжки не стало:...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався, як пенсіонеру довести стаж, якщо підприємство, на якому він працював, давно закрилося і не має правонаступників, а трудової книжки не стало.

Дивися повний текст Підприємство закрилося, а трудової книжки не стало: способи довести стаж для пенсії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97368
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:59

Хорошо что хоть показания свидетелей ещё не запретили, я обращалась в архивы - там почти ничего нет. Говорят с развалом СССР никаких документов не сохранилось. Это хождение по мукам.
Svetas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 01.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 18:30

Вітаю. Підкажіть будь ласка. У моєї дружини в трудові книжці на титульній сторінці відсутня печатка. В центрі зайнятості сказали ,що така книжка не дійсна. Порадили шукати те підприємство, але це був 2010 р. - його вже немає. Що робити в такому випадку, куди звертатися? Якщо в архів, то який?
brickiy506
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:40

brickiy506 Думаю лучше всего обратиться к юристу. И готовиться к суду с Пенсионным Фондом. Я думаю внутри трудовой есть печати. И это может быть существенным доказательством для суда.
Im_A
 
Повідомлень: 794
З нами з: 22.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової... 1, 2
R2 » П'ят 21 січ, 2022 07:21
15 1549
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 січ, 2022 21:47
fler
Стало відомо, які професії втратять актуальність вже...
R2 » Чет 06 січ, 2022 23:15
6 672
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 січ, 2022 07:14
bytrex1999
Стало відомо, на яких автомобілях в Україні найчастіше...
R2 » Пон 03 січ, 2022 18:48
4 555
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 18:20
evaw_tarsh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.