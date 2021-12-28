Microsoft в офіційному блозі Windows розповіла про динаміку розвитку Windows 11 з моменту запуску та виділила кілька досягнень ОС.
Дивися повний текст Microsoft: Windows 11 полюбилася користувачам і поширюється вдвічі швидше, ніж Windows 10.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 09:28
Microsoft: Windows 11 полюбилася користувачам і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft: Windows 11 полюбилася користувачам і поширюється вдвічі швидше, ніж Windows 10.
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:12
Re: Microsoft: Windows 11 полюбилася користувачам і...
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