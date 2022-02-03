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Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 лют, 2022 00:32
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень ім. Пташки Лідія Ткаченка, повідомляє сайт газети "На пенсії".
Дивися повний текст Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років - прогноз
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Додано: Пон 07 лют, 2022 00:33
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