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Мінфін викупив частину
єврооблігацій та ВВП-варантів

Мінфін викупив частину єврооблігацій та ВВП-варантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:32

Мінфін викупив частину єврооблігацій та ВВП-варантів

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів провело викуп приблизно 10% єврооблігацій із погашенням у вересні 2022 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:33

Молодцы, выкупайте дальше и по-больше....
eagleavz19
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Модератори: Ірина_, Модератор

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