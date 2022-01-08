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У лікарні Черкас розікрали 12 млн гривень, виділених на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:36
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання держкоштів, виділених одній із лікарень на боротьбу з COVID-19. Попередньо, через махінації було привласнено 12 млн гривень.
Дивися повний текст У лікарні Черкас розікрали 12 млн гривень, виділених на боротьбу з COVID-19
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:36
Если бы только в одних Черкассах и только в больницах......Разворовывается всё и везде, где только можно. Законов сегодня нет! И эти откупятся, как обычно. В государствах, где законы не работают, коррупция заменяет эти законы и прекрасно с этим справляется. И если кто -то собирается что -то хапнуть , просто вносит в смету статью "Дополнительные расходы" - и именно тут учитывается сумма для отмазки. Если куш превышает расходы -дело выгодное и хорошее.
Ничего личного -только бизнес.
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