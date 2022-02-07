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В Україні запрацював спеціальний
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В Україні запрацював спеціальний правовий режим для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:12

В Україні запрацював спеціальний правовий режим для...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск спеціального правового режиму для ІТ-галузі Дія.City.

Дивися повний текст В Україні запрацював спеціальний правовий режим для ІТ-галузі Дія.City.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:13

Які ж вони телепні і фантазери
madkot
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Модератори: Ірина_, Модератор

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