Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск спеціального правового режиму для ІТ-галузі Дія.City.
Дивися повний текст В Україні запрацював спеціальний правовий режим для ІТ-галузі Дія.City.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:12
В Україні запрацював спеціальний правовий режим для...
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Дивися повний текст В Україні запрацював спеціальний правовий режим для ІТ-галузі Дія.City.
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