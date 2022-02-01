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Зеленський обіцяє смартфони
всім вакцинованим пенсіонерам

Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:18

  sequence написав:
  antey1969 написав:с таким же успехом половине пенсов можно щедро вручить кусочки цветного пластика.
Многие из них смартфонами пользоваться банально не умеют и сидят на бабушкафонах

да, я маме своей вручил старый свой шмартфон, два часа учил - бестолку. Звонить научилась, все остальное за гранью

Ну, значит не особо хотелось. Как отменят разнос пенсий почтальйонами да оплату комуналки в ощаде/на той же почте -- сразу научится и карты в моно открывать и на ЦКС регистрироваться :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:39

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

Если бы он им предложил набор продуктов на 3000 грн, толпа бы стояла под пунктами вакцинации. Ибо нах им сдались президентские кинотеатры и путешествия.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:08

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

[quote="antey1969".... Ибо нах им сдались президентские кинотеатры и путешествия.[/quote]что за влсжные фантазии про кино и путешествия? Пенсам можно на лекарство тратить, а со временем и на коммуналку запустят
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:11

спонсором этого аттракциона выступает наверняка пенсионный фонд,ибо после вакцинации
их ряды резко поредеют. а дыра в пенсионном фонде не перекроется никакой овгз-ной пирамидой.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:14

  GALeon написав: что за влсжные фантазии про кино и путешествия? Пенсам можно на лекарство тратить, а со временем и на коммуналку запустят

На лекарства через Дию... ахахахаха))))
Для многих пенсов это считай ускоренный посыл глубоко в Ж вместо тысячи
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:14

Не завидую детям и внукам тех обсмартфоненных пенсионеров. З@тр@хают одними и теми же вопросами по 100500раз!
warlamp
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