Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 18:39
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
Если бы он им предложил набор продуктов на 3000 грн, толпа бы стояла под пунктами вакцинации. Ибо нах им сдались президентские кинотеатры и путешествия.
Додано: Вів 08 лют, 2022 19:08
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
[quote="antey1969".... Ибо нах им сдались президентские кинотеатры и путешествия.[/quote]что за влсжные фантазии про кино и путешествия? Пенсам можно на лекарство тратить, а со временем и на коммуналку запустят
Додано: Вів 08 лют, 2022 19:14
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:14
Не завидую детям и внукам тех обсмартфоненных пенсионеров. З@тр@хают одними и теми же вопросами по 100500раз!
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:40
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:59
AndrewVlasov Сеня в 2014 на зубы передние ответил, что зарплаты будут по 1000 евро, а пенсии по 500 евро. По итогу пришлось ему красивую и правильную керамику вместо своих зубов поставить.
Востаннє редагувалось rapyd777 в Вів 08 лют, 2022 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 лют, 2022 21:01
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
Весной обещают сделать без смартфона. Карты физические уже выдают
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