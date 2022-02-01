|
|
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 07:06
У половины пенсионеров уже такое зрение, что они смартфонами с этими мелкими буковками и значками просто физически не могут пользоваться. И очки тут не помогают - хрусталик с возрастом мутнеет, чувствительность рецепторов падает и т.д. Моя мать прекрасно пользуется компьютером, благо на нем легко выставить крупный шрифт, есть "примочки" в виде экранной лупы и т.п. А вот "мобилка" у нее кнопочная, пользуется на ощупь.
-
Joоke
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 13.04.09
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|164
|
Пон 07 лют, 2022 15:59
Omega
|
|6
|665
|
|
|2
|318
|